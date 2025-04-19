Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Орбан тисне на угорців, аби вони "правильно" проголосували

Так, в датованому 19 квітня листі інформаційний центр уряду Угорщини закликає громадян голосувати проти членства України в ЄС, оскільки, на думку офіційного Будапешта, це "завдасть Угорщині величезних збитків".

Це коштуватиме кожній угорській сім'ї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці,

– йдеться в листі.

Також в уряді стверджують, що "прискорене приєднання до України в нинішніх умовах зруйнує угорську економіку".

"Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах. Найближчими тижнями уряд надасть детальну інформацію з питань, пов'язаних із приєднанням України", – вказано у повідомленні.

В Орбана зазначили, що вважатимуть результати опитування обов'язковими для себе. Уряд просить всіх угорців долучитися до голосування і "ухвалити відповідальне рішення".

До речі, опозиційна партія "Тиса" вже провела власне опитування щодо підтримки угорцями членства України в ЄС. У ньому взяли участь понад 1,1 мільйона громадян, з яких 58,18% підтримати прагнення України до Євросоюзу.