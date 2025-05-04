Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в соцмережі "X".

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Що угорський прем'єр-міністр відповів Зеленському

Володимир Зеленський 3 травня звинуватив Орбана в тому, що той блокує вступ України до ЄС та робить цим "дуже небезпечні речі".

Президент України наголосив, що Угорщина втягує Україну у свої вибори: опитування опозиційної партії свідчить про те, що більшість угорців підтримує вступ нашої країни до ЄС, а результати в Орбана – протилежні.

Своєю чергою Віктор Орбан заявив, що "думку угорського народу визначають не президент у Києві й не бюрократи в Брюсселі".

Без Угорщини не буде вступу України до ЄС. Кожен угорець матиме право сказати своє слово з цього приводу. Чи подобається вам це, чи ні. У нас тут усе вирішується саме так,

– зауважив угорський прем'єр-міністр.

На критику Володимира Зеленського також відповів глава МЗС Угорщини. За його словами, президент України ""має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".