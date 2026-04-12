В Венгрии закрылись избирательные участки: когда будут первые результаты
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля, они длились один день. Пока рано говорить о первых официальных результатах, но определенные итоги уже можно подвести.
Детали передает Телекс. Участки закрылись в 19:00 по венгерскому времени, подсчет голосов начнут после закрытия.
Как прошли выборы в Венгрии 12 апреля?
Если коротко – с нарушениями.
Организация "Чистые выборы" перечислила зафиксированные нарушения. Среди них машины, которые весь день циркулируют к избирательным участкам, гражданские лица, которые сопровождают пожилых избирателей якобы для помощи, не вычеркнутое имя кандидата, который снял свою кандидатуру.
В государственном исправительном учреждении забрали урну для голосования, не дав проголосовать сторонникам партии "Тиса".
Был даже венгерский аналог гречки, зафиксирован на фото.
Золтан Деметер, кандидат от партии "Фидес", раздает пакеты избирателям / "Чистые выборы"