В Венгрии закрылись избирательные участки: когда будут первые результаты

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля, они длились один день. Пока рано говорить о первых официальных результатах, но определенные итоги уже можно подвести.

Детали передает Телекс. Участки закрылись в 19:00 по венгерскому времени, подсчет голосов начнут после закрытия.

Как прошли выборы в Венгрии 12 апреля?

Если коротко – с нарушениями.

Организация "Чистые выборы" перечислила зафиксированные нарушения. Среди них машины, которые весь день циркулируют к избирательным участкам, гражданские лица, которые сопровождают пожилых избирателей якобы для помощи, не вычеркнутое имя кандидата, который снял свою кандидатуру.

В государственном исправительном учреждении забрали урну для голосования, не дав проголосовать сторонникам партии "Тиса".

Был даже венгерский аналог гречки, зафиксирован на фото.



Золтан Деметер, кандидат от партии "Фидес", раздает пакеты избирателям / "Чистые выборы"