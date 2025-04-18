США сокращают военное присутствие в Сирии: три базы уже закрывают, – NYT

США начали сокращение своего военного присутствия в Сирии –из страны выводят сотни солдат, а три из восьми баз уже закрывают. В Вашингтоне уверяют, что миссия продолжается, но риски для безопасности растут.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NYT. Американские войска начали масштабное сокращение присутствия в Сирии.

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Вашингтон выводит войска из Сирии

В Пентагоне подтвердили: три военные базы на северо-востоке страны – "Грин Виллидж", "Евфрат" и еще один объект – уже готовят к закрытию.

Общая численность американских военнослужащих в регионе уменьшится с 2000 до 1400. После закрытия части баз командование планирует в течение 60 дней оценить целесообразность дальнейшего вывода сил. В то же время армия рекомендует оставить не менее 500 бойцов.

Решение приняли на основе рекомендаций командиров на местах. Его уже одобрили в Центральном командовании США. Американские силы будут оставаться в Сирии, чтобы продолжать операции против ИГИЛ и поддерживать Сирийские демократические силы.

Хотя падение режима Асада частично снизило угрозу со стороны проиранских и российских сил, ИГИЛ остается серьезной опасностью. Аналитики предупреждают, что дальнейшее сокращение контингента США может поставить под сомнение эффективность совместной борьбы с террористами.

На фоне американского ухода в Сирии формируется новая реальность. Курдское ополчение, которое контролирует северо-восток страны, согласилось объединиться с новым правительством во главе с Ахмедом аль-Шара. Это может стать прорывом для Дамаска в попытках объединить страну, однако ситуация остается крайне нестабильной.

Администрация Дональда Трампа готовится к пересмотру сирийской политики. Не исключают даже полного вывода войск. Но из-за нехватки ключевых кадров в Совете нацбезопасности, Госдепе и Пентагоне этот процесс значительно усложняется.