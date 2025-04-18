Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NYT. Американські війська почали масштабне скорочення присутності в Сирії.

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Вашингтон виводить війська з Сирії

У Пентагоні підтвердили: три військові бази на північному сході країни – "Грін Віллідж", "Євфрат" і ще один об’єкт – уже готують до закриття.

Загальна чисельність американських військовослужбовців у регіоні зменшиться з 2000 до 1400. Після закриття частини баз командування планує протягом 60 днів оцінити доцільність подальшого виведення сил. Водночас армія рекомендує залишити щонайменше 500 бійців.

Рішення ухвалили на основі рекомендацій командирів на місцях. Його вже схвалили в Центральному командуванні США. Американські сили залишатимуться в Сирії, щоб продовжувати операції проти ІДІЛ і підтримувати Сирійські демократичні сили.

Хоча падіння режиму Асада частково знизило загрозу з боку проіранських та російських сил, ІДІЛ залишається серйозною небезпекою. Аналітики попереджають, що подальше скорочення контингенту США може поставити під сумнів ефективність спільної боротьби з терористами.

На тлі американського відходу в Сирії формується нова реальність. Курдське ополчення, яке контролює північний схід країни, погодилося об'єднатися з новим урядом на чолі з Ахмедом аль-Шара. Це може стати проривом для Дамаска у спробах об'єднати країну, однак ситуація залишається вкрай нестабільною.

Адміністрація Дональда Трампа готується до перегляду сирійської політики. Не виключають навіть повного виведення військ. Але через брак ключових кадрів у Раді нацбезпеки, Держдепі та Пентагоні цей процес значно ускладнюється.