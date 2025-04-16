Деталі передає 24 Канал з посиланням на Washington Post.

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Плюс один у проросійській обоймі Трампа: чому прокурор Ед Мартін став проблемою

Із серпня 2016 року по квітень 2024 року Ед Мартін понад 150 разів з'являвся в ефірі російських пропагандистських телеканалів RT і Sputnik. Там він був запрошеним експертом і виступав як консервативний активіст і колишній чиновник від Республіканської партії Міссурі.

Журналісти проаналізували телевізійні архіви і дійшли висновку: протягом цього періоду Мартін був на RT і Sputnik частіше, ніж на будь-якій великій кабельній мережі. Наприклад, у 2017 році, коли США вдарили по Сирії у відповідь на хімічну атаку, Ед Мартін казав, що Асад невинуватий. До речі, це було за президентства Трампа. А перед повномасштабним вторгненням твердив, що Росія не накопичує війська на кордоні з Україною.

Та коли його попросили заповнити анкету в Сенаті, Мартін приховав цю інформацію, вказавши інші інтерв'ю. Зараз Трамп призначив його тимчасовим прокурором США в окрузі Колумбія.

А на посаді головного федерального прокурора у Вашингтоні Мартін відкидав російське втручання у вибори в США 2016 року. Законодавцям і журналістам він погрожував судовим переслідуванням, за що наразився на критику демократів.

"Колишні чиновники з питань національної безпеки США та аналітики заявили, що виступи Мартіна на RT і Sputnik і те, що він не розкрив їх, викликають сумніви щодо його розсудливості та відвертості", – сказано в матеріалі.

Аналітики кажуть, що така діяльність Мартіна допомагала Росії просувати її пропагандистські цілі, оскільки республіканець повторював проросійські погляди в ефірі кремлівських ЗМІ.

У Білому домі щодо проросійських поглядів Мартіна заявили: "Президент Трамп зробив чудовий вибір, обравши Еда Мартіна на повний постійний термін у якості прокурора Сполучених Штатів у окрузі Колумбія. Завдяки видатній службі Ед є ідеальним лідером для відновлення закону та порядку та відновлення безпеки та краси нашої столиці".

Хоча кандидатури американських прокурорів зазвичай не викликають публічного обговорення, проте демократи хочуть провести слухання. Ед Мартін уже став проблемою для юридичного комітету Сенату. Якщо його кандидатуру не затвердять до 20 травня, то судді Окружного суду США в окрузі Колумбія призначать нового тимчасового прокурора США.