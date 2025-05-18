Стармер анонсировал новое соглашение с ЕС: что это партнерство принесет Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал новое соглашение с Европейским Союзом, которое "будет отвечать национальным интересам страны". Его планируют заключить уже на этой неделе.

Об этом в субботу, 17 мая, сообщили на сайте британского правительства, передает 24 Канал. Недавно страна подписала торговые соглашения с Индией и США.

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Что известно о новом соглашении

Новое партнерство с ЕС будет способствовать росту экономики, созданию новых рабочих мест, уменьшению расходов домохозяйств и улучшению контроля над границами.

Кроме того, Стармер назвал изменения "еще одним шагом вперед", а также отметил – прошлогоднее соглашение предыдущего правительства "не работает ни для одной из сторон".

В это время большой неопределенности и нестабильности Великобритания не будет замыкаться в себе, а с гордостью будет занимать свое место на мировой арене – укреплять наши альянсы и заключать соглашения в интересах британского народа,

– заявил премьер-министр.

Напомним, Великобритания готовится к возможной агрессии со стороны России, пересматривая планы чрезвычайного реагирования, которые не обновляли 20 лет.