Венесуэла обвинила США в военной агрессии и назвала цель атаки
- Президент США Дональд Трамп 3 января приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, что спровоцировало обвинения в военной агрессии со стороны Венесуэлы.
- Правительство Венесуэлы утверждает, что целью атаки является захват стратегических ресурсов, и призвало к мобилизации населения для защиты от внешней угрозы.
Президент США Дональд Трамп 3 января приказал нанести удары по объектам в Венесуэле. В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что осуждают военную агрессию, совершенную нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения страны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Венесуэлы Ивана Гиля.
Как в Венесуэле реагируют на атаку?
В заявлении главы МИД говорится, что отвергает, осуждает и заявляет перед международным сообществом о крайне серьезной военной агрессии, осуществленной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы, с нанесением ударов по гражданским и военным объектам в городе Каракас – столице Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.
Целью этого нападения является не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, прежде всего нефти и минералов, в попытке силой сломать политическую независимость государства. Они не достигнут успеха,
– говорит дипломат.
Правительство Венесуэлы призвало все социальные и политические силы страны активизировать планы мобилизации и решительно осудить эту империалистическую атаку.
В этом контексте президент Николас Мадуро подписал и приказал выполнить Декрет о введении состояния внешней угрозы на всей территории страны с целью защиты прав населения, обеспечения полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе. "Вся страна должна быть мобилизована для отпора этой империалистической агрессии", – резюмировали в МИД.
Что известно о взрывах в Венесуэле?
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы в разных точках города. Южная часть города, вблизи крупной военной базы, осталась без электроэнергии. По сообщениям, прозвучало не менее 7 взрывов.
Приказал нанести удары по объектам в Венесуэле американский президент Дональд Трамп. Журналисты сообщили, что чиновники администрации Трампа знакомы с сообщениями о взрывах и самолеты над столицей Венесуэлы Каракасом.
Дональд Трамп неоднократно обещал провести наземные операции в Венесуэле, пытаясь заставить президента Николаса Мадуро уйти в отставку.