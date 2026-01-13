То же самое будет с Ираном: военный раскрыл, как Россия подставила Венесуэлу

Дональд Трамп пытается сохранить открытую связь с Владимиром Путиным, но один за другим забирает союзников российского диктатора. Сначала США задержали главу Венесуэлы, а теперь могут взяться за Иран.

Такое мнение 24 Каналу высказал начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец, отметив, что Америка неслучайно выбрала именно эту стратегию. Она заключается в том, что нужно ослабить союзников, чтобы уничтожить своего противника.

Смотрите также США атаковали Венесуэлу, Мадуро задержан: все о чрезвычайном положении в стране

Как Россия подставила Венесуэлу?

На протяжении многих десятилетий Венесуэла была главным и единственным союзником России в Латинской Америке. Но Кремль не сделал ничего, чтобы защитить Николаса Мадуро.

Издание Wall Street Journal опубликовала настоящую сенсацию о том, почему в Венесуэле не сработала ни одна российская система ПВО, которую покупали за миллиарды долларов. Оказалось, что они во многом были нефункциональны, не хватало отдельных элементов управления.

Более того, они не были объединены в единую систему и не подключены к радарам. То есть Москва продала старый хлам своим союзникам, не обеспечила его техническое сопровождение и не контролировала их использование,

– отметил Тарас Березовец.

При этом кремлевская пропаганда до последнего дня убеждала, что с Мадуро ничего не произойдет, потому что он якобы защищен какими-то тайными договоренностями между Путиным и Трампом.

"Я убежден, если США нанесут удар по Ирану, то мы увидим такую же ситуацию. Весь тот хлам, который Москва продавала своим союзникам, не имел нужной технической поддержки. В случае с Венесуэлой во многом происходил саботаж. Думаю, так же будет с Ираном", – добавил Березовец.

Обратите внимание! С конца декабря 2025 года в Иране продолжаются протесты. Предпосылкой стал экономический кризис, а ключевой целью является свержение режима Исламской Республики. Людям жестоко противостоят силовики. Уже известно о более 500 погибших и около 11 тысяч задержанных.

Как оправдываются россияне?

Кремлевские пропагандисты убеждают, что россиян якобы не допускали к системе ПВО в Венесуэле. Они якобы занимались только обучением военных. На самом деле это полная чушь, ведь Кремль должен обеспечивать обслуживание того оборудования, которое продает.

Кстати, Мадуро хвастался якобы 5 тысячами ПЗРК российского производства, но Wall Street Journal пишет, что было лишь две единичные попытки с ПЗРК попасть по американским самолетам и вертолетам,

– отметил Тарас Березовец.

Стрелки, которые начали применять российские ПЗРК – сразу были уничтожены. После этого желающих в венесуэльской армии привлечь это оружие – не нашлось. Это еще одно красноречивое подтверждение о том, как россияне готовили бойцов к выполнению задач.

Что произошло в Венесуэле?