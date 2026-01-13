Таку думку 24 Каналу висловив начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець, зауваживши, що Америка невипадково обрала саме цю стратегію. Вона полягає в тому, що потрібно послабити союзників, аби знищити свого противника.

Дивіться також США атакували Венесуелу, Мадуро затримано: все про надзвичайний стан в країні

Як Росія підставила Венесуелу?

Упродовж багатьох десятиліть Венесуела була головним та єдиним союзником Росії у Латинській Америці. Але Кремль не зробив нічого, щоб захистити Ніколаса Мадуро.

Видання Wall Street Journal опублікувала справжню сенсацію про те, чому у Венесуелі не спрацювала жодна російська система ППО, яку купували за мільярди доларів. Виявилося, що вони багато в чому були нефункціональні, не вистачало окремих елементів управління.

Ба більше, вони не були поєднані в єдину систему та не підключені до радарів. Тобто Москва продала старий мотлох своїм союзникам, не забезпечила його технічний супровід і не контролювала їхнє використання,

– наголосив Тарас Березовець.

При цьому кремлівська пропаганда до останнього дня переконувала, що з Мадуро нічого не станеться, бо він нібито захищений якимись таємними домовленостями між Путіним і Трампом.

"Я переконаний, якщо США завдадуть удару по Ірану, то ми побачимо таку саму ситуацію. Весь той мотлох, який Москва продавала своїм союзникам, не мав потрібної технічної підтримки. У випадку з Венесуелою багато в чому відбувався саботаж. Думаю, так само буде з Іраном", – додав Березовець.

Зверніть увагу! З кінця грудня 2025 року в Ірані тривають протести. Передумовою стала економічна криза, а ключовою метою є повалення режиму Ісламської Республіки. Людям жорстоко протистоять силовики. Уже відомо про понад 500 загиблих і близько 11 тисяч затриманих.

Як виправдовуються росіяни?

Кремлівські пропагандисти переконують, що росіян нібито не допускали до системи ППО у Венесуелі. Вони нібито займалися лише навчанням військових. Насправді це повна нісенітниця, адже Кремль повинен забезпечувати обслуговування того обладнання, яке продає.

До речі, Мадуро хизувався нібито 5 тисячами ПЗРК російського виробництва, але Wall Street Journal пише, що було лише дві поодинокі спроби з ПЗРК поцілити по американських літаках і гелікоптерах,

– зауважив Тарас Березовець.

Стрільці, які почали застосовувати російські ПЗРК – одразу були знищені. Після цього охочих у венесуельській армії залучити цю зброю – не знайшлося. Це ще одне красномовне підтвердження про те, як росіяни готували бійців до виконання завдань.

Що відбулося у Венесуелі?