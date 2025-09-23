Трамп поговорит с Орбаном по поводу закупки российской нефти
- Трамп планирует поговорить с Орбаном, чтобы убедить Венгрию отказаться от закупки российской нефти.
- Трамп считает, что после разговора Венгрия изменит свою позицию.
Дональд Трамп планирует поговорить с Виктором Орбаном, чтобы убедить его страну отказаться от закупки российской нефти. Президент США заверил, что после такого разговора Венгрия изменит свою позицию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров Украины и США.
Смотрите также Очень успешно останавливает мощную армию, – Трамп похвалил Украину
О чем Трамп будет говорить с Орбаном?
Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Во время разговора с медиа, американский лидер сделал заявление относительно премьера Венгрии Виктора Орбана.
Я думаю, что Орбан перестанет покупать российскую нефть, если я с ним поговорю. Я с ним буду разговаривать,
– сообщил президент США.
Американский лидер также отметил, что венгерский премьер является его "другом", поэтому, мол, чувствует, что Венгрия остановит импорт российской нефти после переговоров с США.
Почему Венгрия до сих пор покупает нефть в России?
Венгрия и в дальнейшем покупает российский газ, выступает против вступления Украины в ЕС и блокирует финансовую поддержку Киева со стороны Евросоюза.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна не способна отказаться от российских энергоносителей из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для безопасных альтернативных поставок.
США уже почти ввели жесткие санкции против России, однако Дональд Трамп снова отсрочил это решение. Политолог Владимир Фесенко для 24 Канала отметил, что санкции должны быть скоординированными и одновременными, а дискуссии о том, кто их применит первым, в этой ситуации неуместны.