Дональд Трамп планирует поговорить с Виктором Орбаном, чтобы убедить его страну отказаться от закупки российской нефти. Президент США заверил, что после такого разговора Венгрия изменит свою позицию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров Украины и США.

О чем Трамп будет говорить с Орбаном?

Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Во время разговора с медиа, американский лидер сделал заявление относительно премьера Венгрии Виктора Орбана.

Я думаю, что Орбан перестанет покупать российскую нефть, если я с ним поговорю. Я с ним буду разговаривать,

– сообщил президент США.

Американский лидер также отметил, что венгерский премьер является его "другом", поэтому, мол, чувствует, что Венгрия остановит импорт российской нефти после переговоров с США.

Почему Венгрия до сих пор покупает нефть в России?