Трамп поговорить з Орбаном щодо закупівлі російської нафти
- Трамп планує поговорити з Орбаном, щоб переконати Угорщину відмовитися від закупівлі російської нафти.
- Трамп вважає, що після розмови Угорщина змінить свою позицію.
Дональд Трамп планує поговорити з Віктором Орбаном, аби переконати його країну відмовитися від закупівлі російської нафти. Президент США запевнив, що після такої розмови Угорщина змінить свою позицію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів України та США.
Про що Трамп говоритиме з Орбаном?
Дональд Трамп зустрівся із Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня. Під час розмови з медіа, американський лідер зробив заяву щодо прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
Я думаю, що Орбан перестане купувати російську нафту, якщо я з ним поговорю. Я з ним розмовлятиму,
– повідомив президент США.
Американський лідер також зауважив, що угорський прем'єр є його "другом", тому, мовляв, відчуває, що Угорщина зупинить імпорт російської нафти після перемовин з США.
Чому Угорщина досі купує нафту в Росії?
Угорщина й надалі купує російський газ, виступає проти вступу України до ЄС та блокує фінансову підтримку Києва з боку Євросоюзу.
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна не здатна відмовитися від російських енергоносіїв через відсутність необхідної інфраструктури для безпечних альтернативних постачань.
США вже майже запровадили жорсткі санкції проти Росії, однак Дональд Трамп знову відтермінував це рішення. Політолог Володимир Фесенко для 24 Каналу зазначив, що санкції мають бути скоординованими й одночасними, а дискусії про те, хто їх застосує першим, у цій ситуації недоречні.