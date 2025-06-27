Орбан заявил, что Венгрия остановила вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заблокировал процесс вступления Украины в Европейский Союз. Он утверждает, что членство Украины представляет риск для ЕС и угрожает втянуть Венгрию в войну с Россией.

Выступление Орбана прозвучало на фоне сложных переговоров Украины с ЕС, где Будапешт неоднократно выражал оппозиционное отношение к евроинтеграции Украины. Венгерский премьер вновь подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны и это, по его мнению, исключает возможность ее членства в европейском сообществе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Орбан подтвердил сопротивление вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо заявил о намерении блокировать евроинтеграционные стремления Украины.

Мы остановили вступление Украины в ЕС и сделали это несмотря на сопротивление... Мы заявили, что не будем способствовать открытию первого раздела переговоров, –

сказал он.

По словам Орбана, позиция Будапешта якобы имеет поддержку общественности. Он напомнил о результатах так называемого "референдума" Voks2025, организованного в Венгрии его правительством. Впрочем, в ЕС официально не комментировали влияние венгерского опроса на переговорный процесс с Киевом.

Премьер-министр Венгрии также подчеркнул, что Будапешт не изменит свою позицию в этом вопросе в ближайшее время. По его мнению, из-за военных действий и временной оккупации части территорий статус Украины сейчас остается неопределенным.

Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, где проходят ее границы. Эта опасность существовала и в других странах бывшего советского блока,

– сказал он.

Политик напомнил, что по его убеждению страны Центральной и Восточной Европы сначала вступали в НАТО, которое гарантировало их границы, и только после этого присоединялись к ЕС. Также он выразил опасения, что вступление Украины в ЕС автоматически втянет Венгрию в войну с Россией. Он добавил, что, по его убеждению, членство Украины в ЕС разрушит само европейское сообщество.

Мы понимаем украинцев и видим их чрезвычайно сложную ситуацию, их героическую борьбу. Мы также видим, что им нужна помощь. Но мы хотим им помочь, не уничтожая себя. Членство Украины в ЕС означает, что мы уничтожим Союз,

– подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что имеет "сильный мандат" для критики вступления Украины в ЕС, опираясь на результаты "референдума" в Венгрии. Согласно его словам, 95% венгерских граждан, участвовавших в голосовании, высказались против поддержки вступления Украины в Европейский Союз.