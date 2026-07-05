Отстранение президента и не только: Мадьяр представил поправки к конституции Венгрии

Венгерский премьер Петер Мадяр 4 июля внес в парламент проект поправок в конституцию. В частности, они касаются смещения президента.

По словам Мадяра, это станет первым прецедентом за 36 лет, когда поправки к Конституции "принимаются не за закрытыми дверями, а после консультаций с венгерским народом". Об этом сообщает Index.

Смотрите также "Орбан это запрещал": как изменилось отношение Венгрии к Украине с приходом Мадяра

Какие изменения возможны в конституции Венгрии?

Мадяр предлагает ограничить право избираться депутатами парламента 12 годами, то есть тремя каденциями.

В документе есть пункт о завершении мандата действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока. Венгерский премьер считает невозможным основательно перестроить страну, пока Шуйок, который "поддерживал правительство, занимавшееся демонтажем верховенства права", остается на этом посту.

"Новый президент будет избран венгерским парламентом на срок до 5 лет, пока не завершится конституционный процесс, и эти выборы ожидаются этим летом", – отметил Мадьяр.

Есть также поправки, направленные на укрепление независимости Конституционного суда, а также введение для судей возрастного ценза в 70 лет и максимального срока пребывания в должности в 9 лет вместо 12-летнего.

Премьер предлагает укрепить систему судейского самоуправления и создать Национальный офис по восстановлению и защите активов.

В списке поправок – изменение общего названия административных единиц страны "медье" вместо "вармедье", исторического названия, восстановленного в 2023 году.

Мы убеждены, что нынешние поправки – большой шаг вперед к функциональной и "человечной" Венгрии… Каждый пункт, внесенный сегодня в парламент, преследует одну и ту же цель – чтобы венгерское государство больше никто не мог взять в заложники,

– отметил Мадьяр.

К слову, Венгрия разблокировала открытие шестого кластера в переговорах Украины с ЕС. Он охватывает общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС, торговую политику и отношения с третьими странами.