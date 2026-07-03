Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

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Что означает решение Венгрии?

Речь идет о первом из пяти кластеров, открытие которых Венгрия заблокировала 23 июня. Тогда Будапешт не согласился на отправку Киеву и Кишиневу официальных писем для начала следующих этапов переговоров.

Как сообщают журналисты, такое решение свидетельствует о частичном смягчении позиции Венгрии, однако не означает полного разблокирования переговорного процесса. По информации RMF FM, Будапешт по-прежнему выступает против начала процедуры по остальным четырем переговорным кластерам.

Это также означает, что требование Владимира Зеленского, который просил открыть все пять кластеров в июле, не будет выполнено. На данный момент официально открытым остается лишь один кластер – "Основы", касающийся верховенства права и прав человека.

Шестой переговорный кластер охватывает общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС, торговую политику и отношения с третьими странами.

В то же время отправка письма еще не означает официального начала переговоров в этом направлении – речь идет лишь о первом этапе процедуры. Далее Украина и Молдова должны представить свои позиции, после чего Европейская комиссия подготовит проекты совместных переговорных позиций, для их утверждения необходима единодушная поддержка всех государств-членов ЕС.

Если процедура будет проходить по графику, официальное открытие шестого переговорного кластера может состояться 14 июля во время заседания министров по делам Европы стран ЕС.

В то же время, по данным RMF FM, в Брюсселе пока нет поддержки идеи одновременного открытия всех остальных переговорных кластеров. Все больше государств-членов выступают за открытие следующих переговорных кластеров поэтапно, а не всех одновременно.