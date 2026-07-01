С таким заявлением выступил Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС 1 июля.

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Что сказал президент о подготовке новых переговорных кластеров?

Глава государства отметил, что Украина стремится продвигаться по пути евроинтеграции без лишних задержек. Он поблагодарил лидеров стран Евросоюза за решение об открытии первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС и выразил надежду на дальнейший быстрый прогресс.

По его словам, открытие следующих кластеров может состояться уже в ближайшее время и позволит продолжить практические переговоры.

Зеленский также отметил, что такие политические решения поддерживают украинцев морально и подтверждают выполнение ЕС своих обязательств.

Мы можем открыть следующие 5 кластеров очень скоро и продолжить практические переговоры,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о том, что Европейская комиссия работает над новым механизмом поддержки для стран-кандидатов, который позволит им получать часть преимуществ членства в ЕС еще до официального вступления. Речь идет о модели "постепенной интеграции", которая должна ускорить расширение Евросоюза без ослабления требований к кандидатам.

В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в процессе евроинтеграции Украина может пересмотреть часть положений Конституции. По его словам, это связано с необходимостью адаптации законодательства и передачей части полномочий наднациональным институтам ЕС.

Он подчеркнул, что после завершения войны Украина также должна переосмыслить подходы к вопросам безопасности, обороны и гарантий прав граждан, а изменения должны быть отражены в Основном законе.