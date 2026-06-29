Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в эфире.

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Какие изменения могут внести в Конституцию?

По словам Стефанчука, евроинтеграционный курс предусматривает адаптацию украинского законодательства к нормам ЕС, а также пересмотр отдельных конституционных положений. Он подчеркнул, что при вступлении в Евросоюз страны-кандидаты обычно передают часть своих полномочий наднациональным институтам. Именно поэтому эти процессы должны быть отражены в Основном законе Украины.

Он также отметил, что после завершения войны Украина должна переосмыслить подходы к вопросам национальной безопасности и обороны, роли Вооруженных сил и гарантий прав и свобод граждан.

Вступая в Европейский Союз, мы должны понимать, что определённое количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это также должно быть закреплено в Конституции Украины,

– пояснил Стефанчук.

По его словам, будущие изменения в Конституцию должны стать предметом широкого общественного обсуждения после отмены военного положения. Председатель парламента подчеркнул, что эти идеи пока представляют собой общее видение и требуют детальной проработки и обсуждения в украинском обществе перед возможным внесением изменений в Основной закон.

Напомним, украинские судьи прошли обучение у британских коллег в Польше, чтобы адаптировать коммерческое право к стандартам ЕС. Цель — укрепить верховенство права, борьбу с коррупцией и независимость судебной системы. Партнеры из Великобритании поделились опытом реформ, которые должны помочь Украине на пути к евроинтеграции и укреплению инвестиционного климата.

К слову, Украина уже открыла первый кластер на пути к вступлению в ЕС. Президент Владимир Зеленский заявил, что открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС является историческим этапом. По его словам, процесс евроинтеграции уже стартовал и носит необратимый характер. Украина рассчитывает на дальнейшее открытие всех кластеров и продвижение к полноправному членству в Евросоюзе при поддержке партнеров.