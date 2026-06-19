Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает "24 Канал".

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Что сказал Зеленский о вступлении Украины в Европейский Союз?

Президент Украины подчеркнул, что процесс европейской интеграции Украины уже приобрел необратимый характер.

Мы открыли первый кластер. Это исторический момент, это наш путь в ЕС. Его не остановить,

– заявил Зеленский.

По словам президента, Украина рассчитывает открыть все переговорные кластеры и продолжить продвижение к полноправному членству в Евросоюзе при поддержке европейских партнеров.

Также Зеленский сообщил о результатах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В частности, девять государств подтвердили своё участие в программе PURL, которая предусматривает поставку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Общая стоимость этой помощи превышает 1 миллиард долларов.

Кроме того, Украина достигла договоренностей с международными партнерами о предоставлении дополнительных истребителей F-16. Президент подчеркнул важность ускорения подготовки украинских пилотов для эффективного использования этих самолетов.

Отдельно глава государства отметил, что страны Европейского Союза поддерживают дальнейшее усиление санкционного давления на Россию и продолжение финансовой помощи Украине. В то же время Зеленский выразил убеждение, что позиции России постепенно ослабевают как на фронте, так и в политической плоскости. При этом он предупредил, что на фоне такого развития событий Россия может увеличить количество ракетных и дронных атак по украинским городам.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает двигаться по пути евроинтеграции, укреплять обороноспособность и работать с партнерами над усилением международной поддержки в противостоянии российской агрессии.

Напомним, Европейский Союз по итогам саммита в Брюсселе подтвердил неизменную поддержку Украины и договорился усилить давление на Россию. В заявлении подчеркивается продолжение политической, финансовой, военной и гуманитарной помощи, ускорение поставок вооружений и боеприпасов, а также принятие нового пакета санкций против России.

Отдельно ЕС поддержал евроинтеграционный путь Украины, открытие переговорных кластеров и участие в гарантиях безопасности и будущем восстановлении страны.