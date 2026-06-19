Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

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Что известно о решении Европейского совета?

В итоговом заявлении подчеркивается, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывая политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь в сотрудничестве с международными партнерами.

Особое внимание участники саммита уделили евроинтеграции Украины. В ЕС приветствовали открытие первого переговорного кластера по вступлению страны в блок и выразили надежду на скорейшее открытие еще пяти кластеров в соответствии с принципом оценки реформ по достигнутым результатам.

Европейские лидеры также подтвердили, что ни одно решение о завершении войны не может приниматься без участия Украины, а международно признанные границы не могут изменяться силой. При этом Евросоюз поддерживает дипломатический путь завершения войны и готов более активно присоединяться к мирным усилиям.

В документе отмечается, что ЕС готов участвовать в обеспечении надежных гарантий безопасности для Украины, в частности через деятельность "коалиции желающих", сотрудничество с США, а также работу миссий EUMAM и EUAM. Кроме того, блок выразил готовность присоединиться к мониторингу возможного режима прекращения огня.

Евросовет призвал усилить поддержку Украины в сфере восстановления и энергетики в преддверии следующего отопительного сезона. Особое внимание уделено необходимости скорейшего ремонта защитного укрытия над Чернобыльской АЭС. Также ЕС подтвердил свою приверженность послевоенному восстановлению Украины и ожидает проведения Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня в польском Гданьске. Европейские лидеры рассчитывают, что первый транш кредита в размере 90 миллиардов долларов будет предоставлен уже до конца июня.

Отдельным пунктом стала военная помощь. Участники саммита призвали ускорить поставки Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов, беспилотников и ракет, а также наращивать их производство. Кроме того, Европейский совет призвал как можно скорее принять 21-й пакет санкций против России. В заявлении также осуждается любая поддержка российской агрессии, в частности со стороны Северной Кореи, Ирана и Беларуси.

Лидеры ЕС отдельно обратились к России и Беларуси с призывом немедленно вернуть всех незаконно депортированных украинских детей.

Подводя итоги саммита, Европейский совет подчеркнул, что из-за российской агрессии против Украины обороноспособность Европы должна быть существенно усилена не позднее 2030 года. Именно война России против Украины, по мнению европейских лидеров, остается одним из главных вызовов безопасности для всего Евросоюза.

Напомним, советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал итоги саммита G7 позитивными для Украины. По его словам, среди главных результатов — изменение подхода союзников к войне: все большую поддержку получают удары на большие расстояния по военным объектам в России, усиление санкционного давления и развитие совместного оборонного производства с Украиной.

Подоляк также заявил, что президент США Дональд Трамп начал осознавать невозможность достижения договоренностей с Кремлем без жесткого давления. Кроме того, партнеры рассматривают расширение сотрудничества в сфере противоракетной обороны и новые ограничения для российской морской логистики. В ОП подчеркивают, что безопасность Европы все больше зависит от поддержки Украины и сдерживания российской агрессии.