Про це йдеться в офіційній заяві опублікованій на сайті Європейської ради.

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Що відомо про рішення Європейської ради?

У підсумковій заяві наголошується, що ЄС і надалі підтримуватиме незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, надаючи політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу у співпраці з міжнародними партнерами.

Окрему увагу учасники саміту приділили євроінтеграції України. У ЄС привітали відкриття першого переговорного кластера щодо вступу країни до блоку та висловили сподівання на якнайшвидше відкриття ще п'яти кластерів відповідно до принципу оцінки реформ за досягнутими результатами.

Європейські лідери також підтвердили, що жодне рішення щодо завершення війни не може ухвалюватися без участі України, а міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою. При цьому Євросоюз підтримує дипломатичний шлях завершення війни та готовий активніше долучатися до мирних зусиль.

У документі зазначено, що ЄС готовий брати участь у забезпеченні надійних гарантій безпеки для України, зокрема через діяльність "коаліції охочих", співпрацю зі США, а також роботу місій EUMAM та EUAM. Крім того, блок висловив готовність долучитися до моніторингу можливого режиму припинення вогню.

Єврорада закликала посилити підтримку України у сфері відновлення та енергетики напередодні наступного опалювального сезону. Особливу увагу приділено необхідності якнайшвидшого ремонту захисного укриття над Чорнобильською АЕС. Також ЄС підтвердив свою відданість післявоєнній відбудові України та очікує на проведення Конференції з відновлення України, яка відбудеться 25 – 26 червня у польському Гданську. Європейські лідери розраховують, що перший транш із кредиту обсягом 90 мільярдів доларів буде наданий уже до кінця червня.

Окремим пунктом стала військова допомога. Учасники саміту закликали прискорити постачання Україні систем протиповітряної оборони, боєприпасів, безпілотників і ракет, а також нарощувати їхнє виробництво. Крім того, Європейська рада закликала якнайшвидше ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії. У заяві також засуджується будь-яка підтримка російської агресії, зокрема з боку Північної Кореї, Ірану та Білорусі.

Лідери ЄС окремо звернулися до Росії та Білорусі із закликом негайно повернути всіх незаконно депортованих українських дітей.

Підсумовуючи результати саміту, Європейська рада наголосила, що через російську агресію проти України обороноздатність Європи має бути суттєво посилена не пізніше 2030 року. Саме війна Росії проти України, на думку європейських лідерів, залишається одним із головних викликів безпеці для всього Євросоюзу.

Нагадаємо, радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав підсумки саміту G7 позитивними для України. За його словами, серед головних результатів – зміна підходу союзників до війни: дедалі більше підтримки отримують далекобійні удари по військових об'єктах у Росії, посилення санкційного тиску та розвиток спільного оборонного виробництва з Україною.

Подоляк також заявив, що президент США Дональд Трамп почав усвідомлювати неможливість домовленостей із Кремлем без жорсткого тиску. Крім того, партнери розглядають розширення співпраці у сфері протиракетної оборони та нові обмеження для російської морської логістики. В ОП наголошують, що безпека Європи дедалі більше залежить від підтримки України та стримування російської агресії.