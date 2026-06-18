Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала назвал итоги саммита "крайне позитивными". По его словам, главным результатом стало возвращение Дональда Трампа к реальности, в которой с Россией невозможно договориться без применения силы, а безопасность США неотделима от безопасности Европы и Украины.

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Трамп вернулся к реальности в отношении России

Для Украины саммит G7 прошел позитивно прежде всего на уровне политических решений. Теперь Киеву нужно дождаться конкретной логистики – более быстрой и менее бюрократичной. Главное изменение Подоляк видит в том, что Трамп начал иначе смотреть на войну России против Украины и роль союзников в ней.

Во-первых, это возвращение Трампа к реальности. В этой реальности не существует никаких возможностей договориться с Россией без давления,

– подчеркнул советник ОП.

Речь идет не только об украинском фронте. На фоне войны на Ближнем Востоке США не могут позволить России закрепить за собой преимущества в Европе, поскольку это стало бы ударом по репутации Вашингтона. Если Москва сможет удержать оккупированные территории силой, это будет выглядеть как слабость не Украины, а всей западной системы безопасности.

В этой реальности не существует никакой отдельной, изолированной безопасности за Атлантическим океаном. Существует евроатлантическая безопасность,

– отметил Подоляк.

"G7 продемонстрировала важный для Украины сдвиг: диалог с Россией всё больше переходит от попыток мягкой дипломатии к логике принуждения. Вопрос теперь в том, как быстро политические сигналы превратятся в оружие, санкции и решения, которые реально укрепят Украину.

Дальнобойные удары больше не являются табу

После политического сдвига на саммите G7 появилась и конкретика для Украины. Одно из главных изменений касается дальнобойных средств, которые ранее союзники долго сдерживали из-за страха эскалации. Теперь в Европе всё открытее говорят, что Украина должна наносить удары по военным объектам на территории России, ведь именно там формируется угроза для Украины и Европы.

Помните, как все кричали: нет, никаких Storm Shadow, никаких Taurus, нельзя, это же территория России. Сегодня говорят: нет, на территории России — супер,

– сказал Подоляк.

Вторая важная часть — лицензии и совместное производство оружия. Речь идет не просто об отдельных поставках, а о новой оборонной системе, в которой Украина будет связана с европейскими партнерами через производство, технологии и совместные разработки. Это должно изменить скорость оказания помощи и уменьшить зависимость от длительных бюрократических процедур.

Базовые совместные предприятия – это основа основ, то, от чего будет зависеть безопасность Европы. Все это будет интегрировано с Украиной,

– отметил советник ОП.

Вопрос членства или формальных политических конструкций уже не является единственным критерием безопасности: если Украина вступает в совместное производство, получает лицензии и работает с партнерами над оборонными системами, она фактически становится частью нового или реформированного оборонного альянса.

Противоракеты и Балтика как новое давление на Россию

После разговоров о дальнобойных ударах и совместном производстве оружия следующим вопросом становятся противоракетные системы. Подоляк предполагает, что США могут пойти на более масштабные закупки для Украины, особенно если напряженность на Ближнем Востоке снизится и Вашингтону не придется держать там такое же количество средств противодействия баллистическим и сверхзвуковым целям.

Это может пойти, безусловно, в Украину. Далее — совместные разработки антибаллистических и противоракетных систем с нашими европейскими партнерами,

– пояснил советник ОП.

Еще одно направление давления — санкции против России и ее морской логистики. Украина уже фактически заблокировала возможности России в Чёрном море, а теперь, по словам Подоляка, столь же важно работать в Балтийском море, чтобы российские танкеры не могли свободно обеспечивать экспорт и финансировать войну.

Когда мы говорим о санкциях: Чёрное море заблокировано Украиной, Балтику нужно блокировать однозначно. Чтобы там не курсировали никакие танкеры, и тогда Россия будет выглядеть совсем иначе,

– подчеркнул он.

Эти решения уже не кажутся союзникам абстрактными. В Европе всё лучше понимают, что российская угроза не ограничивается Украиной: её суда, военная логистика и агрессивное поведение затрагивают и страны НАТО. Поэтому после саммита G7 разговор о России всё больше сводится не к мягкой дипломатии, а к последовательному принуждению.

Украина устраняет угрозу для Европы

После саммита G7 у партнеров становится более четким понимание того, что Россию нельзя остановить одними лишь переговорами и ожиданием. Подоляк подчеркнул, что мягкая дипломатия в отношении Москвы не работает, а войну нужно переносить на российскую территорию — туда, где формируются ресурсы для новых ударов и возможных атак против европейских стран.

Никакая мягкая дипломатия в отношении России невозможна. Принуждение, принуждение и ещё раз принуждение. Переносить войну на территорию России,

– сказал советник ОП.

Удары по Санкт-Петербургу, Петрозаводску и Мурманску он связал не только с украинской обороной. Речь идет о разрушении логистики, которую Россия могла бы использовать для давления на Финляндию, Эстонию, Латвию и другие страны. То есть Украина, нанося такие удары, одновременно снижает риски для союзников.

Дело уже даже не в нас. Украина выполняет защитные функции. Она лишает возможности построить системы для нападения на эти страны,

– пояснил Подоляк.

В этом контексте выбор для Европы становится проще: либо быстрее дофинансировать Украину и предоставить больше инструментов для уничтожения российских военных возможностей, либо ждать, пока Москва вновь накопит крупные группировки для нового наступления. Подоляк считает, что "Большая семерка" продемонстрировала это осознание: безопасность Европы все больше опирается на украинский опыт и готовность наносить удары по российской военной машине.