Во время общения с журналистами президент подвел итоги дня. По его словам, все партнеры признают, что Украина — сильная страна, сообщает "24 Канал".

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Какие заявления сделал Зеленский после встреч с союзниками?

Глава государства заявил, что все союзники осознают: Путин не хочет останавливать войну. В то же время они уверены, что совместными усилиями его можно остановить.

Также партнеры понимают, что Украине нужны средства ПВО и деньги на армию, в частности на контракты для военных. Они согласились работать над этим.

Особое внимание на встречах уделили наращиванию в Европе баллистических возможностей.

Европа создаст свою баллистику, это актуальный вопрос. Украина не сдается, поэтому мы точно добьемся этого. Это наша инициатива, теперь – вместе с партнерами,

– сказал Зеленский.

Обратите внимание! Зеленский назвал баллистические ракеты России самой большой проблемой.

По словам президента, Путин стремится превратить жизнь в Украине в ад. Несмотря на это, политик подчеркнул, что готов к переговорам с российским диктатором. Но Европа должна позаботиться о том, чтобы Украина занимала сильную позицию. Для этого все без исключения страны должны присоединиться к санкциям против России, конфискации её замороженных активов и финансированию Украины.

В конце беседы с СМИ президент отметил, что Путин слабеет, а потому будет усиливать воздушные атаки на Украину. Он призвал украинцев не игнорировать сигналы тревоги и пользоваться укрытиями.

Напомним, что в Кремле пригрозили Киеву регулярными массированными ударами в ответ на атаку Москвы. Там заявили, что будут наносить масштабные удары по целям, от которых зависит боеспособность украинской армии.