Глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским СМИ прокомментировал массированную атаку БПЛА на Москву. Российский чиновник разразился угрозами.
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Как Кремль отреагирует на массированный удар по Москве?
Лавров заявил, что в ответ на действия Киева одних слов недостаточно, и предупредил, что Россия будет массированно атаковать Украину на постоянной основе.
Глава МИД России подчеркнул, что под регулярными масштабными ударами окажутся объекты, от которых зависит боеспособность украинской армии.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
По словам чиновника, такое решение Владимир Путин принял после "очередной выходки киевского режима". Он добавил, что российские военные уже выполняют этот приказ и будут продолжать это делать.
Между тем, выступая на "Рамштайне", Владимир Зеленский назвал удар по Московскому региону одним из ответов на атаку на Киево-Печерскую лавру.
Напомним, что в ночь на 18 июня 19 регионов России, включая оккупированные территории, подверглись атаке нескольких сотен дронов. Министерство обороны России заявило о сбитии 555 украинских беспилотников.
Наибольшей атаке с начала войны подвергся Московский регион. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, на подлете к городу было обезврежено около 194 дронов.
Всего было зафиксировано не менее 444 сообщений о взрывах и пролетах БПЛА в Московской области. Первыми начали жаловаться жители Электростали и Ногинска. За несколько часов география ударов стремительно расширилась, охватив не менее 23 населенных пунктов и районов вокруг Москвы.
В столичных аэропортах отменили более 500 рейсов. После очередной атаки на Московский НПЗ столицу накрыл черный дым, и пошел нефтяной дождь.
В Генштабе заявили, что в результате попадания на территории НПЗ возник масштабный пожар – это как минимум 5 очагов возгорания. Там горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
Отметим, что после атаки 16 июня Московский НПЗ приостановил переработку нефти.