Самопровозглашённый президент Беларуси отметил, что не спешит делать выводы. Об этом сообщает издание "Белта".
Смотрите также: СБУ перехватила документ, опровергающий нанесение удара украинскими БПЛА по автобусу в Брянской области
Как Лукашенко прокомментировал удар по автобусу в Брянской области?
Лукашенко назвал удар дрона по автобусу с детьми серьёзной провокацией, проявлениями "бандитизма" и "открытого фашизма".
По словам политика, установлено, что беспилотник имеет украинское происхождение. Впрочем, он признал, что делать окончательные выводы пока рано.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Президент отметил, что украинская сторона сообщила ему, что не имеет отношения к атаке на автобус с детьми. Украинцы заявили, что такой беспилотник мог купить кто угодно и что это российская провокация. Они утверждают, что не проводили операций в Брянской области в период, когда был нанесен удар по автобусу.
Впрочем, по словам Лукашенко, водитель автобуса якобы видел несколько беспилотников в воздухе перед атакой.
Политик подчеркнул, что ситуация не должна остаться без расследования.
Лукашенко отметил, что Минск ожидает "честного и справедливого" ответа от украинской стороны. "Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой", — сказал он.
Президент заявил, что если кто-то пытается спровоцировать Беларусь и втянуть её в войну, то это будет иметь негативные последствия для тех, кто это делает. Он добавил, что белорусская сторона ведёт себя спокойно и не поддаётся на провокации.
Напомним, что российские пропагандисты обвинили Украину в нападении на автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. На момент удара в автобусе якобы находились 44 пассажира, из которых – 28 детей. По предварительным данным российской стороны, одна женщина погибла, а ещё шесть человек получили ранения, среди них — четверо детей. В Генштабе опровергли заявление оккупантов, оценив его как провокацию.
К слову, ранее Лукашенко заявил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Владимира Зеленского и извинился, если они его обидели.
Он также подчеркнул, что со стороны Беларуси не стоит ожидать военных действий против Украины. Кроме того, политик признал, что белорусская территория уязвима для украинских ударов.