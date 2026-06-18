Самопроголошений президент Білорусі зауважив, не поспішає робити висновки. Слова політика передає видання "Белта".

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Як Лукашенко прокоментував удар по автобусу у Брянській області?

Лукашенко назвав удар дрона по автобусу з дітьми серйозною провокацією, проявами "бандитизму" та "відкритого фашизму".

За словами політика, встановлено, що безпілотник має українське походження. Втім, він визнав, що остаточні висновки робити зарано.

Президент зазначив, що українська сторона повідомила йому, що не має стосунку до атаки на автобус з дітьми. Українці заявили, що такий безпілотник міг купити будь-хто і що це російська провокація. Вони стверджують, що не проводили операцій у Брянській області у період, коли було завдано удару по автобусу.

Втім, каже Лукашенко, водій автобуса нібито бачив кілька безпілотників у повітрі перед атакою.

Політик наголосив, що ситуація не має залишитися без розслідування.

Лукашенко підкреслив, що Мінськ очікує "чесної та справедливої" відповіді від української сторони. "Ми все одно встановимо цю правду. Це не буде великою проблемою", – сказав він.

Президент наголосив, що якщо хтось намагається спровокувати Білорусь і втягнути її у війну, то це матиме негативні наслідки для тих, хто це робить. Він додав, що білоруська сторона поводиться спокійно і не піддається на провокації.

Нагадаємо, що російські пропагандисти звинуватили Україну в атаці на автобус гомельської дитячої футбольної команди, яка їхала на відпочинок до Геленджика. На момент удару в автобусі нібито перебували 44 пасажири, з яких – 28 дітей. За попередніми даними російської сторони, одна жінка загинула, а ще шестеро осіб отримали поранення, серед них 4 дітей. У Генштабі заперечили заяву окупантів, оцінивши її як провокацію.

До слова, раніше Лукашенко заявив, що шкодує через різкі висловлювання на адресу Володимира Зеленського і перепросив, якщо вони його образили.

Він також наголосив, що з боку Білорусі не варто очікувати військових дій проти України. Окрім того, політик визнав, що білоруська територія є вразливою до українських ударів.