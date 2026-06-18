Про це йдеться в повідомленні СБУ.
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Що вдалося з'ясувати українським спецслужбам?
Йдеться про інформаційну довідку моніторингового центру "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион", отриману в межах контррозвідувальних заходів СБУ.
У документі зазначається, що на момент події в повітряному просторі району не фіксувалися українські БпЛА. Зокрема, російські чергові підрозділи, включно з радіолокаційними службами та представниками військових частин, не підтвердили наявність безпілотників у зазначений час.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Документ, який підтверджує брехню Росії / Фото СБУ
За даними СБУ, це може свідчити про відсутність українського сліду в інциденті з автобусом, попри попередні звинувачення з боку російської сторони. Українська служба безпеки розглядає версію про можливу провокацію або операцію російських спецслужб.
У СБУ також наголошують, що Росія неодноразово поширювала неправдиві звинувачення проти України, використовуючи подібні інциденти для інформаційно-психологічних операцій та міжнародного тиску.