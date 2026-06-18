Об этом говорится в сообщении СБУ.
Смотрите также : Якобы атаковали автобус с детьми: в Генштабе опровергли ложное заявление России
Что удалось выяснить украинским спецслужбам?
Речь идет об информационной справке мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион", полученной в рамках контрразведывательных мероприятий СБУ.
В документе отмечается, что на момент происшествия в воздушном пространстве района не фиксировались украинские БПЛА. В частности, российские дежурные подразделения, включая радиолокационные службы и представителей воинских частей, не подтвердили наличие беспилотников в указанное время.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Документ, подтверждающий ложь России / Фото СБУ
По данным СБУ, это может свидетельствовать об отсутствии украинского следа в инциденте с автобусом, несмотря на предыдущие обвинения со стороны российской стороны. Украинская спецслужба рассматривает версию о возможной провокации или операции российских спецслужб.