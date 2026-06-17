Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Невідомий безпілотник, як зазначають у Росії, 17 червня атакував двоповерховий автобус, який прямував з Білорусії за маршрутом Гомель – Геленджик.

"ЗСУ за допомогою БпЛА літакового типу атакували автобус гомельської дитячої футбольної команди, які їхали на відпочинок до Геленджика", – брехливо заявляють російські пропагандисти.

На момент удару у автобусі буцімто перебувала білоруська дитяча футбольна команда, зокрема 44 пасажири, з яких – 28 дітей.

За попередніми даними російської сторони, одна жінка загинула, а ще шестеро осіб отримали поранення, серед них 4 дітей. Одна дитина, кажуть, перебуває у важкому стані.

Як звинувачення коментує Генштаб ЗСУ?

Заяви представників російської федерації про нібито ураження безпілотником Збройних Сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності,

– наголошують у Генштабі.

У повідомленні зазначається, що в зазначений період Сили оборони України не застосовували БпЛА по цілях у Брянській області.

Такі повідомлення розглядаються як чергова інформаційна провокація з боку Росії, додають в ЗСУ. Також зазначається, що подібні заяви можуть бути пов'язані з тим, що російська армія не досягає результатів на фронті та зазнає значних втрат. Саме тому ворог дедалі частіше вдається до дезінформації та безпідставних звинувачень проти України.

Разом із тим, у Генштабі наголосили, що саме окупаційна армія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права й цинічно атакує житлові квартали, лікарні, школи та інші цивільні об'єкти.

Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.

Збройні Сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення,

– вкотре наголосила українська сторона.

На початку червня 2026 року президент Володимир Зеленський та генеральний прокурор Руслан Кравченко назвали кількість жертв серед цивільного населення через російські атаки. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло щонайменше 707 маленьких українців. Ще щонайменше 2 548 українських дітей зазнали поранень через регулярні обстріли цивільної інфраструктури – де ворог використовував ракети, артилерію, безпілотники та авіаційні бомби.