Таку заяву зробив Володимир Зеленський під час виступу на відкритті головування Ірландії в Раді ЄС 1 липня.

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Що сказав президент про підготовку нових кластерів перемовин?

Глава держави зазначив, що Україна прагне просуватися шляхом євроінтеграції без зайвих затримок. Він подякував лідерам країн Євросоюзу за рішення про відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС та висловив сподівання на подальший швидкий прогрес.

За його словами, відкриття наступних кластерів може відбутися вже найближчим часом і дозволить продовжити практичні переговори.

Зеленський також зазначив, що такі політичні рішення підтримують українців морально та підтверджують виконання ЄС своїх зобов'язань.

Ми можемо відкрити наступні 5 кластерів дуже скоро і продовжити практичні перемовини,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше в медіа писали про те, що Європейська Комісія працює над новим механізмом підтримки для країн-кандидатів, який дозволить їм отримувати частину переваг членства в ЄС ще до офіційного вступу. Йдеться про модель "поступової інтеграції", яка має пришвидшити розширення Євросоюзу без послаблення вимог до кандидатів.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в процесі євроінтеграції Україна може переглянути частину положень Конституції. За його словами, це пов'язано з необхідністю адаптації законодавства та переданням частини повноважень наднаціональним інституціям ЄС.

Він підкреслив, що після завершення війни Україна також має переосмислити підходи до питань безпеки, оборони та гарантій прав громадян, а зміни мають бути відображені в Основному законі.