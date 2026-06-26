Таким чином у Брюсселі прагнуть прискорити процес розширення Євросоюзу без пом'якшення вимог до кандидатів. Про це пише Politico.

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Над чим працюють у ЄС?

За словами співрозмовників видання, Єврокомісія наразі розробляє механізм так званої "поступової інтеграції", який дозволить країнам-кандидатам отримувати окремі економічні переваги Євросоюзу ще до офіційного вступу.

Доступ до переваг надаватимуть залежно від прогресу у реформах і вимогах ЄС. Зокрема, розглядають доступ до окремих програм фінансування ЄС, преференційних торговельних угод і частковий доступ до єдиного ринку.

Кожен пакет підтримки формуватиметься індивідуально для кожної країни залежно від результатів реформ. Ініціатива має стимулювати продовжувати складні реформи, навіть якщо до повного членства залишаються роки.

Такий підхід стане суттєвим відходом від чинної системи, за якої більшість економічних переваг доступна лише державам-членам. Видання пише, що ця ідея вже має ширшу політичну підтримку, ніж попередні пропозиції.

Зокрема, Франція та Німеччина раніше виступали за схожі механізми "спрощеного членства" для країн, які тривалий час очікують на вступ до Євросоюзу.

Депутат Європарламенту від Литви Петрас Ауштрявічюс заявив, що принцип "більше за більше" вже довів свою ефективність. На його думку, додаткові переваги мають отримувати ті кандидати, які показали найбільший прогрес у виконанні вимог ЄС.

За інформацією Politico, новий підхід має допомогти активніше залучити до євроінтеграційного процесу, зокрема, Україну, шлях до повноправного членства якої, попри політичну підтримку, може тривати ще роками.

Очікується, що Єврокомісія запропонує країнам ЄС підтримати роботу над новою рамковою програмою на засіданні Європейської ради восени або наприкінці року.

До речі, після відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС Україна та Молдова продовжать євроінтеграцію окремими темпами. Надалі прогрес кожної з країн залежатиме від виконання необхідних реформ та умов.