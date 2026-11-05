Венс объединяет разочаровавшихся в Трампе республиканцев в новый политический альянс, – Fox News

Вице-президент США Джей Ди Венс пытается заручиться поддержкой республиканцев, разочаровавшихся в некоторых решениях Дональда Трампа. Он хочет сформировать альянс "новых правых" в преддверии президентских выборов 2028 года.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

Какой альянс хочет создать Венс?

Джей Ди Венс работает над формированием политического объединения, в которое должны войти республиканцы, поддерживающие исходные принципы движения MAGA – "Америка прежде всего".

Среди ключевых требований этой группы – отказ от вмешательства США в зарубежные конфликты, снижение стоимости жизни и усиление контроля на американской границе.

Часть таких избирателей также недовольна тесными отношениями администрации Трампа с Израилем. Некоторые представители правого крыла связывают войну против Ирана с влиянием Иерусалима на Ближнем Востоке и личными отношениями Трампа с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Несмотря на попытки привлечь недовольных избирателей, Венс не собирается разрывать политические связи с действующим президентом. Его цель – объединить республиканцев, которые по-прежнему поддерживают Трампа, но не согласны с его внешнеполитическим курсом и считают, что их ожидания не оправдались.

Один из представителей администрации передал главный сигнал вице-президента этой части избирателей так: "Венс – наш кандидат". Формирование такого альянса может стать частью подготовки вице-президента к президентским выборам 2028 года.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс после сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах подверг критике отдельные решения администрации Дональда Трампа. В посте в соцсетях он признал, что часть бывших сторонников президента проголосовала за демократов из-за войны против Ирана, инфляции и недовольства отношениями США с Израилем.

Слова Венса могут свидетельствовать о его попытке дистанцироваться от непопулярных решений администрации и подготовить почву для собственной политической карьеры. В то же время бывший глава аппарата вице-президента Майка Пенса Марк Шорт предупредил, что он рискует потерять поддержку Трампа, но и не завоевать доверия его противников, если он не будет добиваться реальных изменений.