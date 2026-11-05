Вице-президент США Джей Ди Венс дистанцируется от Трампа после сокрушительного поражения республиканцев, – NYT

В "Нью-Йорк Таймс" считают, что таким образом Венс, возможно, пытается дистанцироваться от Трампа и подготовить почву для собственной политической карьеры.

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Что сказал Венс после поражения республиканцев?

В посте в социальных сетях Джей Ди Венс признал, что часть американцев, ранее поддерживавших Дональда Трампа, на этих выборах отдала голоса кандидатам от Демократической партии. Среди причин он назвал войну против Ирана, инфляцию и недовольство характером отношений США с Израилем.

Такая оценка отличается от публичной позиции Трампа. Американский президент продолжает защищать решение начать войну с Ираном, называет опасения по поводу роста стоимости жизни "выдумкой" и демонстрирует тесный союз с Израилем.

В то же время Венс мог согласовать свое заявление с Трампом. Источник, знакомый с их разговором, рассказал изданию, что перед публикацией вице-президент показал пост президенту и получил положительную реакцию.

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Через несколько часов Трамп заявил журналистам, что оценка Венса "в значительной степени верна". Однако он вновь подчеркнул, что у него не было иного выбора, кроме как нанести удар по Ирану.

Слова вице-президента фактически дистанцируют его от решений Дональда Трампа в критически важный политический момент– отмечает The New York Times.

Почему Венс может дистанцироваться от Трампа?

С тех пор как Джей Ди Венс стал кандидатом в вице-президенты в паре с Трампом, его рассматривали как одного из главных претендентов на роль политического преемника президента. Однако поражение республиканцев на промежуточных выборах заставило партию переосмыслить собственное будущее.

Заявление Венса может свидетельствовать о его готовности дистанцироваться от непопулярных решений администрации, учитывая перспективу собственной политической карьеры.

В то же время бывший глава аппарата вице-президента Майка Пенса Марк Шорт считает, что Венс оказался в сложной ситуации, потому что любой его шаг может иметь негативные последствия.

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Риск очевиден: Трамп может воспринять это болезненно, и тогда Венс лишится своего главного защитника и союзника. А если Трамп не обидится, то Венс все равно не заработает очков в глазах противников Трампа, которые спросят: "Почему же ты ничего не меняешь?"– сказал он.

Напомним, после поражения республиканцев на промежуточных выборах в США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможное увольнение министра обороны Пита Хегсета. Президент звонил помощникам, чтобы выяснить, стоит ли тому оставаться на посту главы Пентагона.

Кроме того, в окружении президента США Дональда Трампа обсуждают возможные кадровые изменения в администрации после промежуточных выборов в Конгресс. Среди кандидатов на пост государственного секретаря вместо Марко Рубио называют посла США в Индии Серджио Гора.