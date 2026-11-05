В администрации Трампа обсуждают замену Марко Рубио на посту госсекретаря США: кто может его заменить

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на десять источников, знакомых с внутренними обсуждениями в американской администрации.

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Кто может заменить Рубио?

Посол США в Индии Серджио Гор может занять одну из самых влиятельных должностей в администрации Дональда Трампа.

Чиновник, ранее занимавший высокий пост в Белом доме и являющийся близким соратником президента США, в последнее время все активнее участвует в встречах на высоком уровне. Он имеет прямой доступ к американскому лидеру и поддерживает связи с различными структурами администрации.

Ранее Гор возглавлял Управление по кадровым вопросам Белого дома и участвовал в проверке и назначении тысяч государственных служащих. Теперь его рассматривают как возможного кандидата на несколько высоких должностей, в частности на пост главы аппарата Белого дома или государственного секретаря вместо Рубио.

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По информации источников издания, в политических кругах США предполагают, что Марко Рубио может покинуть правительство, чтобы подготовиться к президентской кампании в 2028 или 2032 году. В то же время сам госсекретарь публично не заявлял о намерении уйти с должности.

Среди возможных кадровых изменений также обсуждается будущее заместителя госсекретаря Криса Ландау. По словам одного из собеседников издания, он якобы может покинуть пост после промежуточных выборов, если республиканцы потерпят поражение. Однако Ландау опроверг эту информацию.

Что ответил Серджио Гор?

Сам Серджио Гор также опроверг, что стремится перейти на другую должность в администрации Трампа. Он назвал сообщения о возможном повышении ложными и подчеркнул свои хорошие отношения с Марко Рубио.

Эта история – полная и абсолютная чепуха. Государственный секретарь Марко Рубио доказал, что он самый квалифицированный, самый опытный и самый выдающийся государственный секретарь в истории. Он незаменим и является дорогим другом, с которым мне посчастливилось работать каждый день на посту посла США в Индии. Это настоящая честь на всю жизнь. Я не заинтересован ни в какой другой должности– заявил Гор.

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Напомним, после поражения республиканцев на промежуточных выборах в США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможное увольнение министра обороны Пита Хегсета. Президент звонил помощникам, чтобы выяснить, стоит ли тому оставаться на посту главы Пентагона.

Среди возможных кандидатов на его место называют губернатора Флориды Рона ДеСантиса, полномочия которого истекают 5 января 2027 года.