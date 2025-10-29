Министр обороны Италии заявил, что Украина не сможет отвоевать все захваченные Россией с 2014 года территории, даже при поддержке союзников. Он добавил, что Кремль не планирует отступать из-за внесенных конституционных изменений относительно украинских земель.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил в Il Sole 24 ore, что Украина не сможет отвоевать все оккупированные территории, даже с помощью союзников. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Боится стать отстраненной: Италия присоединяется к закупкам оружия США для Украины, – Bloomberg

Почему Украина не сможет вернуть свои территории?

Гвидо Крозетто заявил, что сейчас все считают невозможным возвращение территорий, которые Украина потеряла с 2014 года и после февраля 2022 года.

Россия никогда их не уступит, а Украина не будет иметь сил отвоевать их самостоятельно, даже с нашей помощью,

– сказал Крозетто.

По словам итальянского министра Владимир Путин точно не отступит, поскольку уже изменил конституцию России, сделав оккупированные украинские территории "частью" России во всех смыслах. Тем самым президент России поставил себя в положение, где уже не может вести переговоры.

Справочно! 5 октября Владимир Путин подписал так называемые "законы о присоединении". Кремль признал частью России оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крым – без каких-либо правовых оснований.

В то же время Украина вряд ли готова пойти на такие территориальные уступки.

Только им (украинцам – 24 Канал) решать, что является большей жертвой: уступка территорий или продолжение кровопролитной войны, которая может усилиться. Украинские потери составляют 520 тысяч человек, а российские – более 1 миллиона. Разница в том, что украинцы знают о своих потерях, а российский народ не имеет об этом представления,

– подчеркнул Крозетто.

Также он отметил, что Россия продолжает активно распространять пропаганду по всей Европе, мол, Италия является главной целью Москвы для дестабилизации.

Кто еще делал сомнительные заявления об Украине?