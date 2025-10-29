Україна не зможе повернути окуповані Росією території, – глава Міноборони Італії
- Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна не зможе повернути всі окуповані території, навіть за підтримки союзників.
- Італія оголосила про готовність доєднатись до програми PURL для фінансування закупівлі американської зброї для України, змінивши свою попередню позицію.
Міністр оборони Італії заявив, що Україна не зможе відвоювати всі захоплені Росією з 2014 року території, навіть за підтримки союзників. Він додав, що Кремль не планує відступати через внесені конституційні зміни щодо українських земель.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив у Il Sole 24 ore, що Україна не зможе відвоювати всі окуповані території, навіть з допомогою союзників. Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Боїться стати відстороненою: Італія доєднається до закупівель зброї США для України, – Bloomberg
Чому Україна не зможе повернути свої території?
Гвідо Крозетто заявив, що наразі всі вважають неможливим повернення територій, які Україна втратила з 2014 року та після лютого 2022 року.
Росія ніколи ними не поступиться, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою,
– сказав Крозетто.
За словами італійського міністра Володимир Путін точно не відступить, оскільки вже змінив конституцію Росії, зробивши окуповані українські території "частиною" Росії у всіх сенсах. Тим самим президент Росії поставив себе в становище, де вже не може вести переговори.
Довідково! 5 жовтня Володимир Путін підписав так звані "закони про приєднання". Кремль визнав частиною Росії окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим – без будь-яких правових підстав.
Водночас Україна навряд чи готова піти на такі територіальні поступки.
Тільки їм (українцям – 24 Канал) вирішувати, що є більшою жертвою: поступка територій чи продовження кровопролитної війни, яка може посилитися. Українські втрати становлять 520 тисяч осіб, а російські – понад 1 мільйон. Різниця в тому, що українці знають про свої втрати, а російський народ не має про це уявлення,
– наголосив Крозетто.
Також він зазначив, що Росія продовжує активно поширювати пропаганду всією Європою, мовляв, Італія є головною ціллю Москви для дестабілізації.
Хто ще робив сумнівні заяви про Україну?
Міністрерство закордонних справ Італії закликало заморозити війну в Україні на час зимової Олімпіади у Мілані в лютому 2026 року, запропонувавши "олімпійське перемир'я". Водночас президент України Володимир Зеленський закликав МОК не допускати росіян до участі в Олімпійських іграх.
Під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського 17 жовтня у Білому домі, американський спецпредставник Стів Віткофф тиснув на українську делегацію. Він наполягав на передачі Донецької області під контроль Росії, аргументуючи це тим, що в регіоні переважна більшість населення розмовляє російською мовою.
Німецьке видання Bild написало про нібито плани України відновити ядерний арсенал у разі нового наступу на Київ. У Офісі Президента цю інформацію назвали "дурницею", а радник президента спростував заяви видання, мовляв, матеріал базується на неперевіреному джерелі.