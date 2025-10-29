Україна не зможе повернути окуповані Росією території, – глава Міноборони Італії

Міністр оборони Італії заявив, що Україна не зможе відвоювати всі захоплені Росією з 2014 року території, навіть за підтримки союзників. Він додав, що Кремль не планує відступати через внесені конституційні зміни щодо українських земель.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив у Il Sole 24 ore, що Україна не зможе відвоювати всі окуповані території, навіть з допомогою союзників. Про це повідомляє 24 Канал.

Чому Україна не зможе повернути свої території?

Гвідо Крозетто заявив, що наразі всі вважають неможливим повернення територій, які Україна втратила з 2014 року та після лютого 2022 року.

Росія ніколи ними не поступиться, а Україна не матиме сил відвоювати їх самостійно, навіть із нашою допомогою,

– сказав Крозетто.

За словами італійського міністра Володимир Путін точно не відступить, оскільки вже змінив конституцію Росії, зробивши окуповані українські території "частиною" Росії у всіх сенсах. Тим самим президент Росії поставив себе в становище, де вже не може вести переговори.

Довідково! 5 жовтня Володимир Путін підписав так звані "закони про приєднання". Кремль визнав частиною Росії окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим – без будь-яких правових підстав.

Водночас Україна навряд чи готова піти на такі територіальні поступки.

Тільки їм (українцям – 24 Канал) вирішувати, що є більшою жертвою: поступка територій чи продовження кровопролитної війни, яка може посилитися. Українські втрати становлять 520 тисяч осіб, а російські – понад 1 мільйон. Різниця в тому, що українці знають про свої втрати, а російський народ не має про це уявлення,

– наголосив Крозетто.

Також він зазначив, що Росія продовжує активно поширювати пропаганду всією Європою, мовляв, Італія є головною ціллю Москви для дестабілізації.

Хто ще робив сумнівні заяви про Україну?