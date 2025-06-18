Орбан рискует потерять власть в Венгрии весной 2026 года, – Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался перед реальной угрозой потери власти. Это произошло из-за значительного роста популярности оппозиционных сил в стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Почему появилась угроза для потери власти у Орбана

Журналисты отметили, что венгерская оппозиционная партия "Тиса" получила беспрецедентное преимущество в 15% над партией "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана по результатам опроса общественного мнения.

Так, согласно опросу, опубликованным на новостном вебсайте HVG, "Тиса" лидирует с 51% голосов против 36% у партии "Фидес". В марте разница составляла лишь 9%.

По данным Median, текущего преимущества может быть достаточно, чтобы обеспечить "Тисе" такую же убедительную победу, которую Орбан неоднократно получал с 2010 года.

"Тиса" – правоцентристская партия, основана только в 2024 году бывшим членом партии "Фидес" Петером Мадяром, который побил горшки с Орбаном. В своей политической агитации "Тиса" делает ставку на вопросах здравоохранения и образования.

Журналисты отметили, что Виктор Орбан на фоне роста оппозиции начал репрессии против независимых СМИ и гражданского общества накануне следующих всеобщих выборов 2026 года. Однако главе венгерского правительства пришлось пока отказаться от кампании "весенней уборки".

Согласно опросу Median, более двух третей венгерских избирателей считают, что страна движется по ложному пути, а 62% требуют смены правительства.

Также отмечается, что 42% избирателей ожидают победы "Тисы" на следующих выборах, по сравнению с 38%, которые ожидают победы "Фидес". Директор Median Эндре Ханн назвал этот вывод "поразительным", учитывая, что в предвыборных опросах в течение последних двух десятилетий избиратели предсказывали победу "Фидес" "почти без исключения".