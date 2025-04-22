Орбан проголосовал против Украины в ЕС в опросе, который инициировал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против Украины в Евросоюзе. Это произошло в рамках национальной консультации, где венгров опрашивают относительно поддержки членства страны в ЕС.

Соответствующие фотографии венгерский политик опубликовал в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виктора Орбана.

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Что известно о голосовании по Украине, которое инициировал Орбан

На одной из фотографий можно увидеть, что премьер Венгрии поставил отметку в графе "против" на бюллетене, где был вопрос о поддержке членства Украины в Европейском Союзе. Кроме этого, в подписи к своим фотографиям он в очередной раз сказал, что противоположное решение якобы может "уничтожить венгерскую экономику".



Орбан проголосовал против Украины в ЕС / Фото из соцсетей венгерского премьера

Брюссель и партия "Тиса" поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее над нашими головами. Я уже проголосовал,

– написал Орбан.

Напомним, что ранее венгерское правительство разослало венграм письма, в которых прямо призывает голосовать против членства Украины в ЕС. По мнению официального Будапешта, это "нанесет Венгрии огромный ущерб". Там просят всех граждан присоединиться к голосованию и "принять ответственное решение".