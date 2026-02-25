Орбан строит свою предвыборную программу на антиукраинской политике, – AP

В своей пророссийской предвыборной кампании Виктор Орбан цинично убеждает венгров в том, что поддержка Украины угрожает экономике и безопасности Венгрии. Этим он пытается отвести внимание от настоящих проблем страны.

Об этом пишет Associated Press.

В чем заключается пророссийская кампания Орбана?

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей предвыборной программе цинично пытается убедить избирателей в том, что Украина – это самая большая опасность для их страны. Он отрицает, что большую угрозу представляет падение экономики, на которой делает ставку его главный оппонент.

Орбан проводит агрессивную медиакампанию, которая переполнена дезинформацией. Главный фокус – убедить венгров, чтобы те не поддерживали остальную Европу в помощи Украине. Ведь, по его мнению, именно это приведет страну к финансовому кризису. А также пугает, что якобы молодых венгров будут забирать на фронт.

По всей стране размещены билборды с антиукраинскими призывами, созданные искусственным интеллектом. На них изображен Зеленский с другими европейскими чиновниками, которые, протягивая руки, требуют денег.

Наше сообщение Брюсселю: мы не будем платить!

– пишет на бигбордах.

Что известно о политике Орбана в отношении Украины?