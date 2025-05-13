Виткофф и Келлог отправятся в Стамбул на переговоры Украины и России

В четверг, 15 мая, в Турции состоятся переговоры России и Украины. В Стамбуле также будут присутствовать и спецпредставители Келлог и Уиткофф.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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США будут присутствовать на переговорах в Стамбуле

Как сообщают источники издания, двое посланников Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Кит Келлог, отправятся в Стамбул для переговоров.

Вопрос участия президента Трампа остается открытым – значительной степени он будет зависеть от того, будет ли присутствовать Путин, пишет CNN. Ранее американский лидер заявил, что хотел бы посетить переговоры лично, однако добавил, что имеет много встреч.

Я думал о поездке в Стамбул. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч. Но я думал о том, чтобы на самом деле полететь туда. Думаю такая вероятность существует, я считаю, что такое может произойти,

– заявил президент США 12 мая.

Добавим, Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным 15 мая. Однако похоже, что Кремль готовит почву для отказа диктатора от встречи.

Москва избегает прямого ответа на вопрос, прилетит ли президент России в Стамбул, однако возможность участия Трампа "оказывает большое давление на Путина".