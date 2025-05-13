Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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США будуть присутні на переговорах у Стамбулі

Як повідомляють джерела видання, двоє посланців Дональда Трампа – Стів Віткофф та Кіт Келлог, вирушать до Стамбула для переговорів.

Питання участі президента Трампа залишається відкритим. Раніше він заявив, що хотів би відвідати переговори особисто, однак додав, що має багато зустрічей.

Я думав про поїздку до Стамбула. Я не знаю, де буду у четвер. У мене так багато зустрічей. Але я думав про те, щоб насправді полетіти туди. Гадаю така ймовірність існує, я вважаю, що таке може статися,

– заявив президент США 12 травня.

Додамо, Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися із Путіним 15 травня. Однак схоже, що Кремль готує підґрунтя для відмови диктатора від зустрічі. Москва уникає прямої відповіді на питання, чи прилетить президент Росії у Стамбул.