Путин начал встречу с Виткоффом и Кушнером, – СМИ

Посланники Трампа Виткофф и Кушнер готовятся встретиться с российским диктатором Путиным. Кортеж американской делегации уже прибыл в Кремль.

Американских переговорщиков сопровождает спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Об этом сообщают росСМИ.

Что известно о визите Кушнера и Виткоффа в Кремль?

Кортеж с американскими переговорщиками Виткоффом и Кушнером, а также сопровождавший их спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами главой РФПИ Кириллом Дмитриевым приехал в Кремль, где может пройти их встреча с Путиным,

– сообщают российские ресурсы.

Кортеж американской делегации заезжает на территорию Кремля: смотрите видео

По данным СМИ, перед визитом в Кремль спецпосланники президента США провели около 3,5 часов за деловым обедом с Кириллом Дмитриевым в центре Москвы.

Напомним, что спецпредставители Трампа прибыли в Москву обсудить с Путиным завершение войны в Украине.

По данным Bloomberg, в Кремле не ждут значительного прогресса от этого визита. Российское руководство не готово отказываться от своих требований и считает, что имеет преимущество на поле боя. В частности, Москва продолжает требовать передать России всю территорию Донецкой области, еще находящейся под контролем Украины. Киев это требование отвергает.

После переговоров в Москве Виткофф и Кушнер отправятся в Украину. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встреча с ними запланирована на 6 сентября.

К слову, Украина и Россия якобы договорились не бить по столицам друг друга в течение 5 – 7 сентября.