Геополитика Европа Кортеж с посланниками Трампа прибыл в Кремль, – СМИ
5 сентября, 19:29
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Обновлено - 19:57, 5 сентября

Путин начал встречу с Виткоффом и Кушнером, – СМИ

Анастасия Колесникова

Посланники Трампа Виткофф и Кушнер готовятся встретиться с российским диктатором Путиным. Кортеж американской делегации уже прибыл в Кремль.

Американских переговорщиков сопровождает спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Об этом сообщают росСМИ.

Что известно о визите Кушнера и Виткоффа в Кремль?

Кортеж с американскими переговорщиками Виткоффом и Кушнером, а также сопровождавший их спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами главой РФПИ Кириллом Дмитриевым приехал в Кремль, где может пройти их встреча с Путиным,
 – сообщают российские ресурсы.

Кортеж американской делегации заезжает на территорию Кремля: смотрите видео

По данным СМИ, перед визитом в Кремль спецпосланники президента США провели около 3,5 часов за деловым обедом с Кириллом Дмитриевым в центре Москвы. 

Напомним, что спецпредставители Трампа прибыли в Москву обсудить с Путиным завершение войны в Украине. 

По данным Bloomberg, в Кремле не ждут значительного прогресса от этого визита. Российское руководство не готово отказываться от своих требований и считает, что имеет преимущество на поле боя. В частности, Москва продолжает требовать передать России всю территорию Донецкой области, еще находящейся под контролем Украины. Киев это требование отвергает. 

После переговоров в Москве Виткофф и Кушнер отправятся в Украину. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встреча с ними запланирована на 6 сентября. 

К слову, Украина и Россия якобы договорились не бить по столицам друг друга в течение 5 – 7 сентября.

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Стив Уиткофф