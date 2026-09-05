Путин начал встречу с Виткоффом и Кушнером, – СМИ
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер готовятся встретиться с российским диктатором Путиным. Кортеж американской делегации уже прибыл в Кремль.
Американских переговорщиков сопровождает спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Об этом сообщают росСМИ.
Что известно о визите Кушнера и Виткоффа в Кремль?
Кортеж с американскими переговорщиками Виткоффом и Кушнером, а также сопровождавший их спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами главой РФПИ Кириллом Дмитриевым приехал в Кремль, где может пройти их встреча с Путиным,
– сообщают российские ресурсы.
Кортеж американской делегации заезжает на территорию Кремля: смотрите видео
По данным СМИ, перед визитом в Кремль спецпосланники президента США провели около 3,5 часов за деловым обедом с Кириллом Дмитриевым в центре Москвы.
Напомним, что спецпредставители Трампа прибыли в Москву обсудить с Путиным завершение войны в Украине.
По данным Bloomberg, в Кремле не ждут значительного прогресса от этого визита. Российское руководство не готово отказываться от своих требований и считает, что имеет преимущество на поле боя. В частности, Москва продолжает требовать передать России всю территорию Донецкой области, еще находящейся под контролем Украины. Киев это требование отвергает.
После переговоров в Москве Виткофф и Кушнер отправятся в Украину. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встреча с ними запланирована на 6 сентября.
К слову, Украина и Россия якобы договорились не бить по столицам друг друга в течение 5 – 7 сентября.