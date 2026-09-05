Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, близких к высшему российскому руководству.

Что ждут в Кремле от визита американцев?

Предыдущие контакты с американскими представителями не принесли никакого прогресса. В Кремле считают, что пока нет оснований полагать, что на этот раз дипломаты привезут предложения, приемлемые для российской стороны.

Российский лидер Владимир Путин готов прекратить боевые действия исключительно на своих условиях, которые становятся все более жесткими из-за уверенности Кремля в своем военном превосходстве. В частности, Москва по-прежнему настаивает на требовании передать под ее контроль оставшуюся часть территории Донецкой области, что Киев неоднократно отвергал.

После переговоров в российской столице американские чиновники отправятся в Украину. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев готовится к встрече со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в воскресенье, 6 сентября.

По словам главы государства, Украина обеспечит безопасное функционирование воздушного пространства для пролета американской делегации. Киев рассчитывает на зеркальное соблюдение режима тишины со стороны Москвы на время выполнения логистических процедур.

Наша цель – максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как довести эту войну до конца,

– отметил украинский президент.

Напомним, в четверг, 3 сентября, Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Дональдом Трампом в Белом доме. В ходе встречи они обсудили предстоящие поездки американских представителей в Россию и Украину.

По словам американских и украинских чиновников, возможность визита в Киев рассматривалась уже несколько месяцев. Однако в последние дни поездку несколько раз переносили и приостанавливали по разным причинам. В итоге стороны решили провести визит уже в эти выходные. Пока остается неизвестным, какие конкретные договоренности Вашингтон рассчитывает достичь в ходе переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.