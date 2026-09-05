Об этом сообщил Владимир Зеленский после беседы с представителями президента Трампа.
О чем договорились Россия и Украина?
Президент заявил, что с момента этого разговора с американцами Украина готова не наносить воздушные удары по Москве.
Отныне и до конца этих суток субботы, в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и рассчитываем, что россияне – по Киеву,
– подчеркнул политик.
Также он добавил, что план дипломатических мер на 6 сентября в Киеве с участием американской команды утвержден.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ждем Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору. Спасибо всем, кто с Украиной!,
– говорится в заявлении Зеленского.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин якобы приказал не бить по Киеву, начиная с 5 сентября и в течение 3 дней. Такое решение диктатора связано с визитом в украинскую столицу американских переговорщиков.
Заметим, что Украина предлагала России полное прекращение огня и на фронте и в воздухе с 5 по 9 сентября. Однако Москва проигнорировала это предложение. Напомним, что посланники Трампа 5 сентября посещают Москву – они должны встретиться с Путиным. В российскую столицу они привезли новые мирные инициативы. Впрочем, в Кремле настроены пессимистично.