Об этом глава ОП рассказал "Суспильному".

Что сказали в ОП о прекращении огня?

По словам Буданова, предложение о прекращении огня лично донесли до российского президента Владимира Путина, однако реакции со стороны Кремля пока нет.

По словам Буданова, речь шла не только о прекращении российских ударов по территории Украины. Предлагаемый режим тишины также должен был распространяться на боевые действия непосредственно на фронте.

Руководитель ОП отметил, что речь шла не только о прекращении российских ударов по территории Украины. Предлагаемый режим тишины также должен был распространяться на боевые действия непосредственно на фронте.

В то же время, российские атаки продолжаются. Буданов обратил внимание на то, что, несмотря на предложенную паузу, украинцы и дальше наблюдают запуски российских беспилотников.

Руководитель ОП также сообщил, что в это воскресенье в Киев должны приехать специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Буданов предположил, что во время пребывания американских представителей в столице Россия может удержаться от ударов по Киеву. Однако он не исключил, что ситуация может измениться, поскольку окончательной реакции Москвы на предложение о прекращении огня до сих пор нет.

Напомним, украинские военные продолжают выполнять оборонные задания на фронте в штатном режиме в соответствии с утвержденным планом. В ВСУ отмечают, что одностороннее прекращение огня опасно для военных, поэтому полного режима тишины пока нет.

В то же время в разных подразделениях сообщают об отдельных ограничениях. В частности, на оперативном уровне может действовать запрет на огневое поражение на определенную глубину, однако на тактическом уровне украинские военные продолжают боевые действия без изменений. Представители нескольких бригад также опровергли введение полного режима тишины.