Про це голова ОП розповів "Суспільному".

Що сказали в ОП про припинення вогню?

За словами Буданова, пропозицію припинення вогню особисто донесли до російського президента Володимира Путіна, однак реакції з боку Кремля наразі немає.

Керівник ОП зазначив, що йшлося не лише про припинення російських ударів по території України. Запропонований режим тиші також мав поширюватися на бойові дії безпосередньо на фронті.

Водночас російські атаки продовжуються. Буданов звернув увагу на те, що попри запропоновану паузу українці й надалі спостерігають запуски російських безпілотників.

Керівник ОП також повідомив, що цієї неділі до Києва мають приїхати спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Буданов припустив, що під час перебування американських представників у столиці Росія може утриматися від ударів по Києву. Проте, він не виключив, що ситуація може змінитися, оскільки остаточної реакції Москви на пропозицію про припинення вогню досі немає.

Нагадаємо, українські військові продовжують виконувати оборонні завдання на фронті у штатному режимі відповідно до затвердженого плану. У ЗСУ наголошують, що одностороннє припинення вогню є небезпечним для військових, тому повного режиму тиші наразі немає.

Водночас у різних підрозділах повідомляють про окремі обмеження. Зокрема, на оперативному рівні може діяти заборона на вогневе ураження на певну глибину, однак на тактичному рівні українські військові продовжують вести бойові дії без змін. Представники кількох бригад також спростували запровадження повного режиму тиші.