Про це "Суспільному" повідомили у Збройних силах ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

З різних підрозділів надходять уточнення щодо обмежень на окремих рівнях бойових дій. Ситуація на лініях оборони залишається під контролем українських захисників.

Українські військові продовжують реалізовувати визначені завдання з оборони держави відповідно до розробленого плану. У відомстві наголосили на ризиках одностороннього припинення вогню.

Режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі,

– зазначив співрозмовник.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов в ефірі "Суспільне Студія" розповів про наявність розпорядження від Генерального штабу ЗСУ, яке стосується відсутності вогневого ураження на оперативну глибину. Водночас на тактичному рівні жодних обмежень щодо ведення вогню та бойових дій для підрозділу не вводилося.

Представники управління двох бригад, що діють на Донеччині, спростовують дані про запровадження режиму тиші. Аналогічну позицію озвучили і в бригаді, яка виконує завдання на півночі Харківської області.

Нагадаємо, за інформацією джерел 24 Каналу у Силах оборони, українські військові отримали наказ дотримуватися режиму тиші. Попередньо, він має діяти протягом чотирьох діб – із 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.

Раніше Володимир Зеленський також заявляв, що Україна на цей період утримуватиметься від ударів по території Росії, щоб гарантувати безпеку американської делегації. Президент наголосив, що таке рішення ухвалили виключно з міркувань безпеки гостей зі США, а не на користь противника, та висловив сподівання, що Росія також дотримуватиметься аналогічної паузи.