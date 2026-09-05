Але обстріл Росією України вночі 5 вересня триває, а від джерел у владі та Силах оборони надходить суперечлива інформація. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Чи діє зараз припинення вогню?

Як повідомляє Суспільне, джерело в Офісі Президента наполягає, що Силам оборони України не надходили вказівки про зупинення бойових дій на лінії фронту. Мовляв, представники США лише обговорювали з Києвом та Москвою режим припинення вогню у повітрі на час запланованої поїздки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Водночас джерела видання у Конгресі США стверджували про наявність домовленості щодо перемир'я з 5 по 8 вересня. Проте конкретний формат цих домовленостей наразі залишається невідомим.

Ситуація серед українських військових командувачів також невизначена. Окремі командири заперечують факт зупинки вогню, інші підтверджують надходження відповідних розпоряджень, а частина утримується від коментарів – не заперечують, але й не підтверджують.

Про спроби узгодити тимчасове перемир'я у повітрі зазначає і видання "РБК-Україна". За інформацією його джерел в ОП, американська сторона мала узгодити відповідне питання з Кремлем, адже це усталена дипломатична практика на час візитів високопосадовців.

Проте Росія не надала ствердної відповіді щодо дотримання тиші, як ми просто зараз, уночі 5 вересня, бачимо з продовження активних повітряних атак по українських містах.

Що варто знати про контекст ситуації?

Джерела 24 Каналу у Силах оборони інформували про наявність наказу дотримуватися режиму тиші. За їхньою інформацією, обмеження на ведення вогню мало діяти впродовж 4 діб – з півночі 5 вересня до 23:59 8 вересня.

А трохи раніше Президент України Володимир Зеленський зазначав, що наша держава утримуватиметься від ударів по російській території задля безпеки американських гостей. Глава держави наголошував, що це рішення ухвалиои тільки заради безпеки делегації США (і аж ніяк не в інтересах противника), та висловив сподівання, що російська сторона вдасться до дзеркального дотримання тиші.