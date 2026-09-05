Однако обстрел Украины со стороны России в ночь на 5 сентября продолжается, а из источников во властных структурах и Силах обороны поступает противоречивая информация. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Действует ли сейчас прекращение огня?

Как сообщает Суспільне, источник в Офисе Президента настаивает, что Силам обороны Украины не поступали указания о прекращении боевых действий на линии фронта. Мол, представители США лишь обсуждали с Киевом и Москвой режим прекращения огня в воздухе на время запланированной поездки Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

В то же время источники издания в Конгрессе США утверждали о наличии договоренности о перемирии с 5 по 8 сентября. Однако конкретный формат этих договоренностей пока остается неизвестным.

Ситуация среди украинских военных командующих также неопределенная. Отдельные командиры отрицают факт прекращения огня, другие подтверждают поступление соответствующих распоряжений, а часть воздерживается от комментариев – не отрицают, но и не подтверждают.

О попытках согласовать временное перемирие в воздушном пространстве сообщает и издание "РБК-Украина". По информации его источников в ОП, американская сторона должна была согласовать этот вопрос с Кремлем, ведь это устоявшаяся дипломатическая практика во время визитов высокопоставленных чиновников.

Однако Россия не дала утвердительного ответа относительно соблюдения тишины, как мы прямо сейчас, ночью 5 сентября, видим по продолжению активных воздушных атак на украинские города.

Что стоит знать о контексте ситуации?

Источники 24 Канала в Силах обороны сообщили о наличии приказа соблюдать режим тишины. По их информации, ограничение на ведение огня должно было действовать в течение 4 суток – с полуночи 5 сентября до 23:59 8 сентября.

А чуть ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наше государство будет воздерживаться от ударов по российской территории в целях безопасности американских гостей. Глава государства подчеркнул, что это решение было принято исключительно ради безопасности делегации США (и отнюдь не в интересах противника), и выразил надежду, что российская сторона будет зеркально соблюдать режим тишины.