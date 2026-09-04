Об этом сообщают источники 24 Канала.

Коридор безопасности для американских переговорщиков

Соответствующее распоряжение уже доведено до воинских частей. Ограничение ведения огня будет действовать в течение четырех суток – с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

Приказ о временном прекращении огня связан с визитом специальных представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые в эти выходные посетят Москву и Киев. Американские дипломаты планируют провести серию встреч для обсуждения путей прекращения войны.

Украинская сторона согласилась предоставить гарантии безопасности во время передвижений американской делегации. С этой целью Киев также временно воздержится от ударов по территории России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что такие шаги предпринимаются исключительно ради безопасности американских гостей, а не в интересах противника, и выражал надежду на аналогичное соблюдение режима тишины со стороны России.

Отметим, что основной целью визита американских спецпосланников является обсуждение конкретных предложений по завершению войны в Украине. Дипломаты сначала проведут переговоры в российской столице, после чего в воскресенье прибудут в Киев.