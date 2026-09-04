Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем официальном обращении.

Что известно о визите американских переговорщиков?

Президент отметил, что подготовка к встрече с американской делегацией уже активно идет.

Украинский лидер провел специальное совещание с дипломатической командой, которая курирует направление сотрудничества с США. В ходе обсуждения были детально согласованы вопросы логистики и безопасности предстоящих встреч.

Для безопасного прибытия переговорщиков украинская сторона обеспечит функционирование российского воздушного пространства и воздержится от воздушных ударов. Зеленский подчеркнул, что такие меры принимаются исключительно ради безопасности американских гостей, а не в интересах России.

Украинская сторона рассчитывает на аналогичное соблюдение перемирия со стороны России без воздушных атак на время проведения переговоров. Главная цель Киева заключается в проведении максимально конструктивного визита и поиске реальных вариантов прекращения войны.